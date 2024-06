Pavia, scoperti 56 evasori totali e 2.385 lavoratori in nero. Sequestrati quasi 300 chili di droga

Pavia, 26 giugno 2024 - Scoperti 56 evasori totali e ben 2.385 lavoratori in nero o irregolari, denunciate per reati tributari 191 persone, di cui 14 arrestate, e sequestrati beni per un valore di quasi 18 milioni di euro, ritenuti profitto dell'evasione e delle frodi fiscali. Sono alcuni dei dati forniti dalla Guardia di finanza di Pavia, nel bilancio dell'attività svolta dall'1 gennaio 2023 al 31 maggio 2024, in occasione del 250esimo anniversario della fondazione del Corpo, che a Pavia sarà festeggiato con una cerimonia nel cortile della caserma "Tenente Francesco Lillo" di corso Garibaldi, sede del Comando provinciale delle Fiamme gialle, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 giugno, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari della provincia e di rappresentanze di finanzieri pavesi e delle locali sezioni dell'Associazione nazionale finanzieri d'Italia (Anfi).

"Nel 2023 e nei primi cinque mesi del 2024 - i dati forniti a livello provinciale - la Guardia di finanza di Pavia ha eseguito quasi 4.600 interventi ispettivi e oltre 1.000 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia: un impegno 'a tutto campo' a tutela di famiglie e imprese, destinato a intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Nel settore della tutela della spesa pubblica, sono stati eseguiti 88 interventi "orientati a verificare la spettanza a cittadini e imprese di crediti d'imposta, di contributi e finanziamenti, oltreché la corretta esecuzione delle opere e dei servizi oggetto di appalti pubblici, per oltre 5 milioni di euro". Nel contrasto alla criminalità organizzata ed economico finanziaria, "in materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 14 interventi, che hanno portato alla denuncia di 19 persone, di cui 4 tratte in arresto, e alla ricostruzione di operazioni illecite per oltre 75 milioni di euro".

Nei 17 mesi in esame "i Reparti del Corpo - illustra ancora il report della Finanza - hanno sequestrato, in territorio nazionale ed estero, quasi 300 chili di sostanze stupefacenti, in prevalenza costituite da cocaina (220 kg), hashish (44 kg) ed eroina (22 kg), denunciando all'autorità giudiziaria 56 soggetti, di cui 14 in stato di arresto". Nei servizi di ordine e sicurezza pubblica, infine, le attività dei finanzieri pavesi "hanno portato a verbalizzare 46 soggetti di cui 25denunciati e a sequestrare aree e terreni per complessivi 92.500 metri quadrati oltre a quasi 6.500 tonnellate di rifiuti industriali, speciali e pericolosi".