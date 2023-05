Pavia, furto alla Maugeri: portata via cassaforte con 10mila euro

Pavia, 5 maggio 2023 - Furto notturno alla Maugeri, portata via cassaforte con 10mila euro in contanti.

Ignoti ladri sono entrati in azione nella notte tra mercoledì e oggi, giovedì 5 maggio, nella clinica pavese della Fondazione Maugeri a Pavia Ovest.

Un blitz pare rapido e ben organizzato, messo a segno evidentemente da una banda numerosa e anche ben attrezzata sia per la rimozione che per il trasporto della non solo preziosa ma anche ingombrante refurtiva.

Entrati nel locale dell'accettazione, i ladri hanno infatti portato via la cassaforte che era fissata al pavimento, dopo averne abilmente rimosso i perni che avrebbero dovuto renderla sicura. All'interno della cassaforte c'erano soldi in contanti per circa 10mila euro, ma i malviventi non si sono neppure accontentati del già non magro bottino. Hanno infatti anche rovistato negli armadietti del personale e rubato così anche un computer portatile.

Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Pavia, ma l'allarme è stato lanciato a colpo già avvenuto, quando è stato scoperto e i ladri si erano già allontanati riuscendo a far perdere le proprie tracce. Si tratta probabilmente di una gang specializzata in simili colpi, che quasi certamente è già entrata in azione con simili modalità in altri obiettivi anche se di altri territori.