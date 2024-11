Pavia e Ayamè unite per l’ospedale

A quasi 40 anni dalla realizzazione in Costa d’Avorio di un ospedale pediatrico, è stato rinnovato ieri il patto tra Pavia e Ayamè. L’accordo è stato siglato dal sindaco Michele Lissia e dal suo omologo ivoriano Ellogne Eba Koutua Severin Christian, con l’intenzione di "favorire in ogni campo gli scambi tra gli abitanti per sviluppare, in mutua cooperazione, il sentimento vivente di fratellanza nello spirito di libertà". Dopo la realizzazione dell’ospedale nel 1991, si è costituita l’Agenzia N. 1 con 50 professionisti che sostengono lo sviluppo dell’ospedale, la cui gestione è totalmente italiana.