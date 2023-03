Pavia, detenuto aggredisce a morsi gli agenti di polizia penitenziaria

Polizia penitenziaria (foto d'archivio)

Pavia, 15 marzo 2023 - Dopo la ferita alla testa per il lancio della caffettiera della scorsa settimana, ora pure i morsi.

"Detenuto magrebino prende a morsi gli agenti di polizia penitenziaria". E’ successo ieri, martedì 14 marzo, nel carcere pavese di Torre del Gallo, come reso noto dalla segreteria regionale Lombardia dell'Uspp, Unione sindacati di polizia penitenziaria, che commenta : “Questo è l'effetto del regime aperto per chi ha problemi mentali. Il Governo acceleri sulle misure promesse".

Le ferite riportate dagli agenti della polizia penitenziaria presi a morsi dal detenuto non sarebbero per fortuna particolarmente gravi, ma resta grave invece la situazione nella casa circondariale pavese, come in tante altre carceri, dove si susseguono senza sosta simili episodi violenti, sempre ai danni dei lavoratori della polizia penitenziaria. Quest'ultima aggressione è infatti avvenuta solo 9 giorni dopo la precedente di domenica 5 marzo, quando un altro agente di polizia penitenziaria era stato ferito alla testa dal lancio della caffettiera da parte di un altro detenuto magrebino.