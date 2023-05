Pavia, auto incastrata sotto un tir: strada bloccata per ore e traffico in tilt in zona ospedale

Pavia, 3 maggio 2023 - Traffico in tilt per più di due ore dalle 10.30 di questa mattina, mercoledì 3 maggio, sul cavalcavia sopra la ferrovia che porta dal rondò dei Longobardi all'incrocio tra viale Damiano Chiesa e viale Indipendenza.

Una Fiat 600 è rimasta incastrata quasi sotto un camion che l'ha stretta a sinistra contro il guard rail. Una scena surreale che ha fatto temere a molti il peggio, anche se per fortuna non ci sono state invece conseguenze per i coinvolti.

Sul posto non è stato neppure necessario l'arrivo di soccorsi sanitari perché non ci sono stati feriti, anche l'automobilista è uscito dalla Seicento completamente illeso.

I mezzi al centro della carreggiata hanno però bloccato a lungo la strada, mandando la viabilità in tilt in tutta la zona dell'ospedale, con lunghe code e auto imbottigliate al rondò dei Longobardi.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i vigili della polizia locale del Comune di Pavia e dopo la rimozione della Seicento anche il camion è finalmente stato spostato, pur proseguendo i rilievi per accertare le responsabilità dell'accaduto. Nel frattempo sono però passate più di un paio d'ore e ancora dopo le 12.30, con la strada finalmente liberata, le code ci hanno impiegato ancora del tempo per essere smaltite.