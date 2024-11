Passeggiata arrabbiata. Le donne in strada: "Stop alla violenza"

L’hanno chiamata una “passeggiata arrabbiata“ perché in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne sono scese in piazza per "dire basta alla violenza sistemica che rovina e spegne le nostre vite". Dopo la manifestazione nazionale di domenica, “Non una di meno“ ha manifestato anche a Pavia e lo ha fatto un modo rumoroso, agitando le chiavi perché "il femminicida ha quasi sempre le chiavi di casa". Bandite le bandiere, le sigle o i vessilli, alla manifestazione si sono sentite solo le voci delle donne. "Vogliamo percorsi di fuoriuscita dalla violenza - hanno detto -, vogliamo più finanziamenti per i centri i antiviolenza, perché sappiamo che c’è sempre più bisogno di combattere la violenza patriarcale che si sta diffondendo anche tra le più giovani".

Nei primi sei mesi dell’anno in provincia di Pavia sono state 305 donne (209 italiane) a rivolgersi ai centri antiviolenza. Di queste 168 hanno bussato alla porta di Liberamente a Pavia, 90 a Vigevano e 47 a Voghera. L’anno scorso erano state 741 le richieste pervenute soprattutto da chi ha tra i 38 e i 47 anni (28%), a seguire da chi ha dai 28 ai 37 anni (27%), ma aumentano le richieste da parte delle più giovani (17%). Il maltrattante nella maggior parte dei casi è il marito o il convivente (47%) e nel 37% delle situazioni è l’ex. Si intitola poi “Scarpette rosse“ il viaggio emozionale, frutto del lavoro di otto artiste, ospitato nelle sale del castello Isimbardi a Castello d’Agogna che potrà essere visitato fino a domenica. Oggi inoltre dalle 14,30 alle 16 la sala del camino del Broletto ospiterà un incontro sui pregiudizi di genere. Nell’ambito della seconda edizione del CUG-day Iuss, Gianluigi Bonanomi condurrà nel mondo dell’IA promuovendo un approccio etico e inclusivo all’adozione di tecnologie evolute. Nell’aula magna “Camillo Golgi“ del San Matteo, dalle 14,30 di oggi invece si terrà l’evento “Riconoscere, agire e prevenire: un approccio integrato contro la violenza di genere“. Giovedì è prevista una mattinata di riflessione al Politeama, dedicata agli studenti delle scuole superiori. Alle 20,30 al teatro Volta lo spettacolo teatrale "Stai Zitta!", tratto dal libro di Michela Murgia.