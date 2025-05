Palazzo piazza Borromeo prende forma: così rinascerà l’ex Santa Margherita nel cuore di Pavia

Pavia, 14 maggio 2025 – Avanza senza sosta il cantiere di rigenerazione del complesso storico ex Santa Margherita, che darà vita a “Palazzo piazza Borromeo’, la nuova residenza di pregio nel cuore di Pavia, di fronte al prestigioso collegio Borromeo e a due passi dal Ticino. La consegna delle 36 unità abitative è confermata per la metà del prossimo anno. L’intervento rappresenta un’importante operazione di valorizzazione architettonica e urbana, che coniuga il recupero del patrimonio storico con la sostenibilità ambientale e l’alta qualità dell’abitare. A promuoverlo è Supernova, con la realizzazione affidata a Damiani Costruzioni, impresa pavese con consolidata esperienza nel restauro di edifici storici.

“Il cantiere procede secondo il cronoprogramma e con ritmo sostenuto su tutti i fronti operativi – ha spiegato Andrea Murciano, project manager di Supernova, la società che ha acquistato gli edifici cinque anni fa -. Stiamo avanzando nel restauro delle facciate storiche, nel rifacimento dei tetti e nella ristrutturazione interna degli edifici e portando a compimento l’autorimessa interrata. Siamo molto soddisfatti dell’andamento generale: è un intervento complesso e articolato, che unisce il rispetto per il valore storico del luogo con soluzioni pensate per l’abitare contemporaneo”.

Il complesso è il risultato di sei edifici realizzati in epoche diverse, tra la seconda metà del ‘500 e la prima metà del ‘900, con torre quattrocentesca. Un tempo conosciuto come Santa Margherita, con i suoi 5.400 metri quadri era un ospedale geriatrico con un grande parco, ma prima ancora è stato palazzo Sacco e poi è diventato un’area dismessa nel cuore della città, la prima che sarà riqualificata.

Il progetto prevede la realizzazione di circa 36 appartamenti di pregio, dai due ai 5 locali, un’autorimessa su due livelli interrati con circa 60 box auto e spazi dedicati al parcheggio bici, oltre a più di 3.900 metri quadri di aree verdi. Domani e domenica “Palazzo piazza Borromeo” aprirà le sue porte a chi interessato ai futuri appartamenti, si terrà difatti un Open House in occasione del quale sarà possibile conoscere in dettaglio le nuove residenze e visitare in esclusiva il cantiere previa prenotazione al link https://pavia.palazzopiazzaborromeo.it