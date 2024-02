Ospiti longeve alla Rsa Le Torri. Per Giuseppina 101 candeline. Festa con due quasi centenarie

Insieme hanno 297 anni, nelle orecchie i rumori della guerra e sulle spalle le difficoltà di una vita. Sono state festeggiate ieri tre tra le più longeve signore del Pavese. Giuseppina Percivalle, Emma Rossi e Maria Giuseppina Repossi sono ospiti della Rsa “Le Torri“ di Retorbido dove hanno ricevuto il sindaco Isabella Cebrelli con un consigliere comunale che, accanto al direttore gestionale della struttura Francesco Campanello, ai parenti e agli altri ospiti hanno celebrato gli speciali compleanni. Giuseppina Percivalle il 6 febbraio ha compiuto 101 anni. Originaria di Borgo Priolo, ricorda ancora le sirene che durante la guerra suonavano a tutte le ore, e i bombardamenti di un cacciabombardiere chiamato da tutti Pippo: "Da ragazza non ero spensierata – ha raccontato – Dovevo lavorare con i miei genitori agricoltori per portare a casa qualcosa da mangiare".

A vent’anni Giuseppina, finita la guerra, si è sposata con Ermete, anche lui proprietario di terreni. La coppia si è trasferita vicino Montebello a portare avanti l’azienda agricola familiare. Poi è nata Rita. Rimasta vedova molto presto, Giuseppina si è occupata della figlia e poi della nipote Elisa, rimasta orfana di madre. È nata a Milano ed era figlia di un manager invece Emma Rossi, che il prossimo anno spegnerà 100 candeline e fin da giovane ha mostrato carattere da vendere. Impiegata per 10 anni alla Banca Popolare di Milano, quando ne aveva 28 si è sposata con Gino, che ha lasciato dopo tre anni di matrimonio quando ha scoperto che era un giocatore d’azzardo. Poi, trasgredendo le direttive fasciste in base alle quali "le donne sposate non potevano più lavorare", Emma ha tenuto il posto in banca di nascosto per un anno ma poi è stata costretta a lasciare. Da casalinga si è occupata del figlio Ivo con un piccolo indennizzo dallo Stato.

Maria Giuseppina, 97enne di Corvino San Quirico, si è diplomata alle Magistrali. Vinto il concorso, è entrata in servizio come insegnante di ruolo e ha sposato Gianfranco, dirigente scolastico: "Il mio stipendio era di 40mila lire ma siamo riusciti a comprare casa e a ingrandire la famiglia". Sono nati Carlo, oggi chimico sposato con due figlie, e Luigi, assicuratore, sposato e senza figli. "Alla fine del mutuo Gianfranco si è ammalato ed è morto". Allora Maria Giuseppina detta Mariangela aveva 51 anni, ma non ha voluto più sposarsi e ha continuato a fare la maestra fino alla pensione.

Manuela Marziani