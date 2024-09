Operato al ginocchio sbagliato. Il chirurgo è intervenuto sul destro sano invece che sul sinistro malconcio

Vigevano (Pavia), 5 settembre 2024 - Doveva essere operato al ginocchio sinistro dolorante invece l’intervento è stato a quello destro che era sano.

E' quanto sarebbe capitato il 23 novembre dello scorso anno a un operaio metalmeccanico di 56 anni di Vigevano (Pavia) che ora ha inviato alla struttura sanitaria privata una richiesta di risarcimento, lamentando un danno biologico con invalidità permanente dell'8%.

"Quello che più mi ha dato fastidio - dice l'uomo - è stato l'atteggiamento. Non ho ricevuto una parola di scuse, neanche un'email, né dalla struttura né dall'ortopedico. Lo specialista che ha eseguito l'intervento, quando gli ho fatto presente l'errore, si è limitato a dirmi che l'indomani mattina mi avrebbe operato al ginocchio giusto. Ho firmato per essere dimesso. Poi mi sono rivolto a un altro ospedale, dove non hanno nemmeno ritenuto necessario quell'intervento".