On Life: connessi alla vita. Dieci testimonial dialogano con i giovani

Sportivi, professionisti e sacerdoti a confronto con gli adolescenti per focalizzare le loro necessità e guidarli a una vita consapevole. Parte da qui, domani, il progetto “On life: connessi alla vita“ di Agesci Codogno e amministrazione locale che, tramite la commissione pari opportunità, hanno vinto il bando Giovani della Fondazione Comunitaria e un finanziamento di mille euro. Dieci gli incontri, fino a giugno, a cadenza mensile.

"Si sono messi in gioco, come relatori, sportivi, rappresentanti ecclesiastici, psicologi, direttori di comunità, scrittori: in ogni incontro, all’oratorio San Luigi di Codogno, parleranno ai ragazzi dalle 18.30 alle 20, di un argomento che sia di ispirazione per capire la complessità del mondo in cui si muovono, fornendo strumenti di riflessione e crescita, con una spinta verso la parità di genere e l’inclusività. Al termine dell’incontro seguirà un rinfresco con i ragazzi.

"Ringrazio la parrocchia per aver aderito entusiasta a questo prezioso progetto per i nostri giovani. Inauguriamo il ciclo di incontri con don Marco d’Agostino, che ho la straordinaria fortuna di conoscere" commenta Giulia Piroli, presidente della commissione pari opportunità.

Prete cremonese dal 1995, rettore del Seminario e docente di lettere al liceo Vida di Cremona, nonché autore di molteplici libri, D’Agostino è un prete che lavora per i giovani e con i giovani. Il titolo del suo incontro sarà: "Bisogni e dubbi. Gli adolescenti ne hanno?".

Piroli lo ha avuto come docente di latino e greco al liceo: "Ricordo che il don organizzò per noi giovani una trasferta a Roma, da Papa Francesco, per distribuire la Bibbia in piazza San Pietro. Un’esperienza che ci formò profondamente. Ogni weekend, con il don e i giovani, andavamo in giro per le parrocchie in Italia, per parlare del rapporto genitori-figli e fede, da Bari a Brembate Sopra, a Cesena. Ricordo i weekend passati a “Svitati per Dio“, format realizzato dal don, in cui noi giovani dormivamo in seminario, andavamo a messa e a incontri di preghiera, parlavamo di fede, attualità e adolescenza. Per non parlare delle vacanze-servizio a Pietrasanta, ogni anno con le comunità Gamma e Fiever di Cremona, in cui noi giovani del liceo passavamo due settimane, ad agosto, ad accudire e aiutare i ragazzi della neuropsichiatria".