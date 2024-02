Colli Verdi: anziano trovato morto in casa con una profonda ferita alla testa

Colli Verdi (Pavia), 4 febbraio 2024 - Una profonda ferita alla testa. Sarebbe questa la causa della morte di un uomo di 89 anni, trovato ormai privo di vita nella sua abitazione in località Canavera, frazione di Ruino, nel comune di Colli Verdi, sulle colline dell'Oltrepò Pavese quasi al confine col Piacentino sul versante del Val Tidone.

L'allarme è stato lanciato nella mattinata di oggi, domenica 4 febbraio, ma i soccorsi sanitari non hanno potuto che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per fare luce su quella che al momento viene definita una morte sospetta. E che si tratti di un omicidio è per ora solo un'ipotesi, ma sarebbe quella prevalente. Gli accertamenti sono ancora in corso e nella fase iniziale il riserbo è massimo.

Gli evidenti segni di una morte violenta non avrebbero portato a riscontri su altre possibili cause, scartato l'autolesionismo e improbabile la causa accidentale. L'allarme sarebbe stato lanciato da dei parenti che vivono nelle vicinanze. La vittima viveva nella sua abitazione con una badante, donna di nazionalità italiana, che dopo il ritrovamento del corpo è stata accompagnata dai carabinieri in caserma, per essere ascoltata per capire cos'è successo al suo datore di lavoro.