Notte troppo alcolica. Su sette intossicati cinque in ospedale

Per sette volte, dalla serata di sabato all’alba di ieri, i soccorsi sanitari sono intervenuti per intossicazione etilica, tre volte nel centro storico di Pavia e le altre in diverse località della provincia. Nessuno ha riportato conseguenze gravi, ma in cinque sono finiti in ospedale. Verso le 20 un 41enne è stato soccorso in via Verdi, a Stradella. Altro intervento dopo le 23 in piazza della Vittoria, sempre a Pavia, per un 46enne. Attorno alle 2.30 una diciannovenne è stata soccorsa a Vistarino, mentre alla stessa ora un altro intervento a Stradella si è concluso senza trasporto in ospedale. Verso le 3 una ventenne è stata soccorsa ancora in piazza Vittoria a Pavia; mezz’ora più tardi, in Strada Nuova, una 24enne se l’è cavata senza finire in ospedale. Ultimo intervento quasi alle 4, a Salice Terme, con un 19enne portato al Pronto soccorso di Voghera.