Pavia, 11 ottobre 2019 - Ha perso la vita sull’Aurelia, in provincia di Livorno. Alessandro Bianchi, 69enne originario di Novara ma residente a Pavia, notaio molto conosciuto in città, è morto ieri pomeriggio.

Erano circa le 15 quando s’è verificato il tragico incidente stradale, all’interno della galleria San Carlo, nel territorio comunale di San Vincenzo. Bianchi era in sella alla sua moto e viaggiava in direzione Sud, tra Livorno e Grosseto. Le cause e la dinamica sono ancora al vaglio della Polstrada di Venturina, intervenuta sul posto per i rilievi, insieme ai carabinieri anche per deviare il traffico sulla viabilità secondaria, con il tratto interessato dall’incidente che è rimasto a lungo bloccato per consentire i soccorsi.



Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 toscano, ma il medico rianimatore non ha potuto far altro che constatare il decesso. Il notaio pavese è infatti morto sul colpo, dopo una dinamica terrificante. In base alla prima ricostruzione dell’accaduto, infatti, avrebbe perso il controllo del mezzo, forse dopo l’urto laterale contro un camion. Letteralmente disarcionato, forse in un disperato tentativo di riprendere il controllo della sua moto, il corpo del motociclista sarebbe stato sbalzato andando addirittura a sbattere contro la parte superiore del tunnel, facendolo poi ricadere a terra sull’asfalto.



Un duplice impatto che non gli ha lasciato scampo, procurandogli lesioni incompatibili con la vita. Nell’accertamento dell’identità della vittima, il luogo di nascita a Novara ha solo ritardato di qualche ora che la tragica notizia si diffondesse a Pavia, dove il 69enne viveva e lavorava, lasciando nel dolore i familiari e i molti che lo conoscevano.



