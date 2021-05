Fino a quando i vigili del fuoco hanno tagliato le lamiere dell’abitacolo del furgone, non si sapeva neppure se ci fossero anche altre vittime oltre al conducente. Daniel Tito Medrano Perez, 52enne originario della Bolivia, residente a Milano, ha perso la vita ieri pomeriggio sull’ex Statale 235 nel tratto tra Albuzzano e Copiano. Era alla guida...

Fino a quando i vigili del fuoco hanno tagliato le lamiere dell’abitacolo del furgone, non si sapeva neppure se ci fossero anche altre vittime oltre al conducente. Daniel Tito Medrano Perez, 52enne originario della Bolivia, residente a Milano, ha perso la vita ieri pomeriggio sull’ex Statale 235 nel tratto tra Albuzzano e Copiano. Era alla guida di un furgone che viaggiava da Pavia in direzione di Lodi quando, per cause ancora al vaglio della Polstrada di Pavia, intervenuta sul posto per i rilievi, avrebbe perso il controllo del mezzo, sbandando e finendo nella corsia dell’opposto senso di marcia, sulla quale stava procedendo un’autocisterna del trasporto latte. Almeno questa è la prima ricostruzione della dinamica, ancora in fase d’accertamento da parte della Stradale. L’impatto è stato devastante, con il furgone che si è letteralmente disarticolato, finendo con l’abitacolo accartocciato contro il mezzo pesante e il cassone frigorifero, senza carico ma con solo bancali di legno vuoti, che s’è ribaltato lateralmente sulla carreggiata. Il 52enne boliviano conducente del furgone è stato trovato ormai privo di vita, morto sul colpo per lesioni definite incompatibili con la sopravvivenza. Era comunque da solo sul mezzo e non ci sono state così anche altre vittime. Ferito, ma in modo non grave, anche il camionista dell’autocisterna, trasportato con l’ambulanza al Pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. L’incidente è successo poco prima delle 16 e la trafficata arteria stradale è stata chiusa, in entrambi i sensi di marcia, per diverse ore, fino a sera già inoltrata Una tragedia su una delle strade che in provincia di Pavia risultano più spesso interessate da incidenti gravi, in particolare con mezzi pesanti.

Stefano Zanette