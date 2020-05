Pavia, 28 maggio 2020 - L'ordinanza già in vigore a Pavia dalla mezzanotte di oggi si estende agli altri comuni della provincia. Il prefetto di Pavia, Rosalba Scialla, ha presieduto oggi una riunione, in teleconferenza, del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con la partecipazione dei sindaci di Pavia, Vigevano, Voghera e Carbonara al Ticino, insieme ai vertici provinciali delle forze dell'ordine. "Nel corso della riunione - spiega la nota diramata dalla Prefettura - è stata esaminata la proposta del sindaco di Pavia di limitare la vendita da asporto di alcolici e gli orari di apertura delle attività di ristorazione e di intrattenimento".

Fabrizio Fracassi, dopo un confronto con le associazioni di categoria avuto nel pomeriggio di mercoledì, aveva infatti già disposto l'ordinanza, in vigore dalla mezzanotte di oggi, con il divieto di consumare bevande alcoliche su aree pubbliche dopo la mezzanotte e la vendita di alcol nei supermercati già dalle 22, con la chiusura di tutti i locali alle 2 di notte. "Le misure sono state condivise dagli altri sindaci presenti - rende noto la Prefettura - nonché dalle forze dell'ordine che assicureranno, in collaborazione con le polizie locali, il controllo sul rispetto delle ordinanze adottata a livello comunale".

Il prefetto Scialla ha dunque inviato una nota a tutti i sindaci della provincia per "valutare l'adozione, in via sperimentale, di ordinanze di analogo contenuto", "in un'ottica di fattiva collaborazione e di uniformità delle prescrizioni vigenti nell'ambito di questa provincia", "anche al fine di garantire gli stessi orari di apertura al pubblico dei locali di ristorazione e intrattenimento tra i vari Comuni, agevolando, peraltro, l'attività di controllo delle forze dell'ordine".