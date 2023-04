Vigevano: travolto e ucciso dal treno al passaggio a livello. Mistero sull’identità

Vigevano – Tragedia nella notte venerdì 21 e sabato 22 aprile, lungo la linea ferroviaria Milano-Mortara all'altezza del passaggio a livello di via Santa Marta a Vigevano. Erano circa le 2 quando una persona – al momento non è ancora stato chiarito se si tratti di una donna o un uomo – è stata travolta e uccisa da un treno.

L'impatto è stato molto violento: per la vittima non c'è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della polizia ferroviaria, intervenuti sul posto dopo essere stati chiamati da alcuni testimoni, per fare luce sulle cause del tragico investimento. Si indaga a 360°. Dell’accaduto è stato avvisato anche il pm di turno.

Primo atto dell’indagine sarà dare un’identità alla vittima: decisivi, in questo senso, saranno gli accertamenti sul cadavere e sugli indumenti che indossava, in particolare per capire se avesse con sé i documenti.