Mortara, ladri entrano dalla finestra: rubati orologi e catenine d'oro

Mortara (Pavia), 26 maggio 2025 - Due orologi e due catenine d'oro, per un valore complessivo stimato sui 2mila euro. E' il bottino di un furto in abitazione messo a segno nella mattinata di ieri, domenica 25 maggio, in una casa indipendente in via Parona a Mortara.

Approfittando della momentanea assenza dei padroni di casa, i ladri si sono introdotti nell'abitazione forzando la finestra del soggiorno. Hanno quindi messo tutte le stanze a soqquadro, cercando qualcosa di prezioso da rubare. E hanno trovato e portato via gli orologi e l'oro, non trovando invece contanti o altri oggetti di particolare valore. L'abitazione non è dotata di impianto d'allarme antifurto e i proprietari hanno scoperto di essere stati derubati al loro rientro, in tarda mattinata, quando hanno chiamato i carabinieri. I militari sono intervenuti con una pattuglia della Stazione di Mortara, della Compagnia di Vigevano, effettuando il sopralluogo, nel quale è stata accertata l'effrazione, dando il via alle indagini sul furto.

Un colpo che pare messo a segno da una delle batterie di ladri che si aggirano, anche in Lomellina, in cerca di obiettivi relativamente facili, scegliendo abitazioni prive di allarme ed entrando in azione quando sono certi dell'assenza dei padroni di casa, in pieno giorno. Incursioni che durano pochi istanti, giusto il tempo di entrare, forzando la porta o una finestra come in questo caso, e di frugare rapidamente nei cassetti e negli armadi per cercare soprattutto oro e contanti. E quando il furto viene scoperto sono già lontani con il bottino, che riescono facilmente a smerciare tramite ricettatori. Spesso si tratta di ladri 'trasfertisti', che arrivano da altre zone e si allontanano in fretta dopo un colpo riuscito, ma in altri casi ad agire sono invece pregiudicati della stessa zona, che quindi conoscono bene.