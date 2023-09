Mortara, infortunio sul lavoro: 50enne travolto da un bancale

Mortara (Pavia), 16 settembre 2023 - Travolto da un bancale di merce. Un operaio di 50 anni è stato soccorso nella notte per un infortunio sul lavoro. E' successo a Mortara, nel capannone in via Giovanni Paolo Primo di una ditta di prodotti alimentari da forno surgelati. Era passata da una decina di minuti la mezzanotte, nella notte tra venerdì 15 e oggi, sabato 16 settembre, quando i soccorsi sono stati chiamati dalla stessa vittima, rimasta sveglia e cosciente.

Sul posto è intervenuta in codice giallo l'ambulanza della Croce Rossa di Mortara, che ha poi trasportato il 50enne ferito al pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Vigevano. Le sue condizioni non sono per fortuna particolarmente gravi, non è in pericolo di vita, ma ha riportato una serie di contusioni, in diverse parti del corpo.

Nello stabilimento sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Vigevano e l'Ispettorato del lavoro di Pavia, con la competenza per gli accertamenti dell'apposita unità operativa (Upsal) di Ats Pavia per gli infortuni sul lavoro. Dalla prima ricostruzione dell'accaduto, l'operaio stava manovrando un muletto con carrello elevatore, impegnato nella movimentazione di merce, quando è stato travolto da un bancale.