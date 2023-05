Montù Beccaria, radiato nel 2014 continua a fare il veterinario

Montù Beccaria (Pavia), 20 maggio 2023 - Già radiato dall'albo dei medici veterinari nel 2014, continuava a esercitare abusivamente la professione, con la complicità di una ex collega. G.G., 64enne residente a Golferenzo, è stato denunciato, in stato di libertà, insieme a P.B., veterinaria 60enne, in concorso e a vario titolo tra loro, per i reati di esercizio abusivo di una professione e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in certificati e autorizzazioni amministrative.

I carabinieri della Stazione di Montù Beccaria, della Compagnia di Stradella, alla fine dello scorso febbraio, nel corso di un servizio perlustrativo a Montescano, a seguito di un controllo sull'auto di G.G., hanno trovato e sequestrato 68 confezioni di farmaci, sia dopanti che ad uso esclusivo veterinario, appunti contabili, diverse certificazioni cliniche con timbro e firma della veterinaria ma riferite a prestazioni abusivamente eseguite da G.G., e 19 libretti veterinari, 11 in bianco e 7 sempre con timbro e firma della veterinaria ma in uso all'ex collega.

"Nei mesi successivi - spiega la nota stampa diramata oggi dai carabinieri - continuava l'attività accertativa ed informativa degli investigatori, che escutevano a sommarie informazioni testimoniali decine di clienti del radiato medico, che confermavano la costante e continua attività svolta dallo stesso”.