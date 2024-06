Montù Beccaria, spaccata al supermercato: rubati 3.500 euro dalla cassaforte

Montù Beccaria (Pavia), 22 giugno 2024 - Spaccata al supermercato, rubati circa 3.500 euro in contanti dalla cassaforte. Malviventi rimasti al momento ignoti sono entrati in azione nella notte tra giovedì e ieri, venerdì 21 giugno, alla frazione Loglio di Sotto, nel comune di Montù Beccaria, lungo la Sp201. Hanno preso di mira il supermercato Gulliver, scandagliandosi contro le vetrate dell'ingresso con due automobili usate come ariete.

Le due Alfaromeo, una Giulietta e una Mito, erano state appena rubate a Broni e sono poi state recuperate, danneggiate, abbandonate alla frazione Casa Zoppini di Canneto Pavese. La spaccata, oltre a provocare ingenti danni al punto vendita, ha fatto immediatamente scattare l'allarme, ma quando sul posto sono intervenuti i carabinieri, dei ladri non c'era già più alcuna traccia. Il blitz notturno è stato ripreso dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza, ma come sempre in simili colpi, i tre malviventi avevano i volti coperti, incappucciati.

Hanno agito in pochissimi istanti, con le modalità di una banda ben organizzata e probabilmente con esperienza in precedenti simili furti: sono andati subito alla cassaforte, che hanno aperto in breve tempo, rubando tutti i contanti contenuti. Sul furto indagano i militari della Compagnia di Stradella.