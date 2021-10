Vigevano, 19 ottobre 2021 - Quattro persone sono state denunciate dalla polizia locale di Vigevano per avere tentato di aggredire e minacciato gli ausiliari della sosta. Gli episodi si sono consumati nelle ultime settimane. Il 30 settembre un automobilista, sanzionato per aver lasciato la sua auto in sosta su un marciapiede ha minacciato l'accertatore di denunciarlo e di farlo licenziare; tre giorni dopo sono stati due uomini a inseguire, strattonare e insultare un ausiliario che li aveva appena multati per non avere esposto il tagliando di pagamento della sosta. Il 7 ottobre infine è stato un un uomo sulla settantina a insultare un ausiliario che lo aveva multato, tentando anche di investirlo.

"E' ora che questi episodi finiscano – ammonisce l'assessore alla polizia locale, Nicola Scardillo – E' ora che i cittadini smettano di arrogarsi il diritto di avere ragione a ogni costo e comprendano che i loro comportamenti scorretti danneggiano gli altri. E ancora di più coloro che stanno semplicemente svolgendo il loro lavoro garantendo ordine e sicurezza alla città. Auspico che episodi del genere non si ripetano – conclude Scardillo – e che i comportamenti siano più rispettosi".