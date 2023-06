Medaglie e onorificenze Tra i diciannove premiati cinque camici bianchi

di Stefano Zanette

Dal Castello Visconteo a Palazzo Malaspina. Le manifestazioni ieri a Pavia per il 77esimo anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, coordinate dalla Prefettura in collaborazione con il Comune e l’Almo Collegio Borromeo, sono iniziate con la cerimonia pubblica in Castello, come negli ultimi due anni, aperte con la rassegna dei reparti e l’alzabandiera.

Il prefetto Francesca De Carlini ha letto il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, cedendo poi la parola al sindaco Fabrizio Fracassi: "In apertura lasciatemi dire che sono molto contento di essere qui... E sono anche emozionato", interrotto dall’applauso per poi riprendere con i ringraziamenti a tutti per l’affetto e vicinanza durante il recente ricovero.

La cerimonia è quindi proseguita con gli interventi degli studenti degli Istituti comprensivi di via Acerbi e via Scopoli, con letture e canti sul tema della Repubblica e della Costituzione. Nel pomeriggio a Palazzo Malaspina s’è tenuta la cerimonia a inviti con la consegna di 8 Medaglie d’onore alla memoria di deportati e internati nei lager nazisti e 11 onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica: Maurilio Ravazzani, presidente dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia, è stato insignito dell’onorificenza di grande ufficiale; Fabrizio Piccinini, direttore regionale dei vigili del fuoco Lombardia, è stato insignito dell’onorificenza di commendatore; Roberto Galuppo, presidente e ad della società Vipetrol oltre che attivo nel volontariato è stato insignito dell’onorificenza di ufficiale; onorificenza di cavaliere ad Antonia Cerqueira Dias (fondatrice dell’associazione Amici dell’Ematologia); Giuseppe Carmine Richichi (medico di medicina generale); Paolo Gaetani (neurochirurgo); Daniele Caridi (impiegato alla Ragioneria territoriale dello Stato); Maria Rita Maddalena Ghisio (ha svolto l’attività di responsabile del Servizio demografico del Comune di Sartirana Lomellina); Mario Italiani (presidente della sezione Carristi d’Italia di Zeccone); Anna Maria Mariani (componente della Sezione delle infermiere volontarie della Croce Rossa); Renata Passi (pediatra). Il concerto del coro dell’Almo Collegio Borromeo, nel cortile d’onore di Palazzo Malaspina, ha concluso le manifestazioni.