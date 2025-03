Fatichi a spostarti? Alla Maugeri ti accompagnano i volontari di Auser

Pavia, 18 marzo 2025 – Un nuovo servizio di accompagnamento protetto per i cittadini fragili che hanno difficoltà a spostarsi e a raggiungere in auto gli istituti Maugeri di Pavia (Irccs Pavia in via Salvatore Maugeri e Ics Pavia in via Boezio) e l’Irccs Maugeri di Montescano, è stato avviato grazie a un accordo siglato da Maugeri con Auser regionale Lombardia Aps Ets, Auser volontariato Lombardia Odv Ets, Auser comprensoriale di Pavia Aps Ets e Auser comprensoriale di Pavia Odv Ets. Le associazioni del territorio pavese affiliate alla rete Auser si renderanno disponibili, in risposta alle esigenze dell’utenza, a svolgere il servizio in autonomia mettendo a disposizione mezzi e personale per il trasporto sociale e per l’accompagnamento protetto. “L’obiettivo di Maugeri, condiviso con Auser Lombardia, è migliorare le possibilità di cura per le persone, molte delle quali anziane e fragili, che non possono spostarsi per mancanza di mezzi personali o di familiari che le possano accompagnare alle visite o a fare esami necessari o che possano sostenerle nelle attese e nell’assolvimento degli iter amministrativi - commenta Maria Gigliola Rosignoli, direttore sanitario centrale di Maugeri -. In questo modo permetteremo a un numero maggiore di persone con fragilità di raggiungere gli istituti Maugeri sostenendole in continuità nel loro processo e percorso di cura”. L’esigenza di attivare il servizio si è resa sempre più necessaria a fronte dei dati sull’invecchiamento della popolazione che rivelano che nell'arco di venti anni, tra il 2004 e il 2024, l'indice di vecchiaia ha raggiunto la quota di 199,8 persone di 65 anni e più ogni 100 persone tra 0-14 anni, con un aumento di oltre 64 punti percentuali (dati Istat): a quest’aumento e all’aumento dei bisogni della popolazione anziana spesso non corrisponde un’adeguata risposta sanitaria. Nasce per questo una nuova cultura della longevità che si concretizza in accordi come quello di mobilità per i pazienti fragili (spesso non necessariamente anziani), voluto dalle due realtà socio- sanitarie del territorio pavese. “Con i servizi del Filo d’Argento, il sistema di telefonia sociale e di presa in carico di Auser, la nostra associazione svolge attività di accompagnamento degli anziani e delle persone fragili e con scarsa mobilità, per garantire loro il diritto a curarsi – dice Fulvia Colombini, presidente di Auser Lombardia -. In quest’ottica è stato siglato l’accordo di collaborazione con Maugeri che rappresenta sul territorio lombardo un’importante realtà sanitaria specializzata sui temi della riabilitazione. I servizi di Auser, rigorosamente non profit, sono rivolti alla cura e al sostegno dei cittadini e delle comunità”. Oggi la rete Auser è già attiva in Lombardia in 14 capoluoghi di Provincia, con 431 associazioni affiliate. “Nell’area pavese Auser si occupa di accompagnamenti sia in provincia che fuori provincia, a beneficio delle persone anziane e anche per chi ha delle disabilità, in tal caso comprendendo tutte le fasce di età – spiega Anna Colombo, presidente di Auser comprensoriale di Pavia -. Gli istituti Maugeri sono da sempre un punto di riferimento sul territorio e siamo lieti di fare parte di questa sperimentazione, di cui stiamo raccogliendo i dati statistici. La richiesta di servizi aumenta costantemente, in parallelo con il bisogno di nuovi volontari: chiunque volesse unirsi a noi, contatti la sede Auser più vicina e scoprirà la gioia del volontariato di prossimità”.