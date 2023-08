Marcignago, ragazzo di 21 anni accoltellato per la droga: fermato 16enne

Marcignago (Pavia), 28 agosto 2023 - Coltellata inferta per rapinare la droga. I carabinieri della Compagnia di Pavia hanno individuato il presunto responsabile dell'accoltellamento ai danni del 21enne di Marcignago, soccorso nel pomeriggio di ieri, domenica 27 agosto, in Vicolo della Gatta.

Già nelle prime ore di oggi è scattato il provvedimento di fermo nei confronti di un 16enne, anche lui di Marcignago, accusato di tentato omicidio e rapina, portato all'istituto penale Beccaria di Milano a disposizione dell'autorità giudiziaria minorile. Nei confronti del 21enne ferito e della sua fidanzata, 18enne di Siziano, è scattato il deferimento, in stato di libertà, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Le immediate indagini dei militari hanno infatti scoperto che il 21enne ferito aveva appuntamento con il minorenne per vendergli della droga, verosimilmente hashish. Il 16enne voleva però il “fumo” senza pagarlo e per questo avrebbe inferto la coltellata all'addome che ha fatto finire in ospedale il 21enne, operato nella notte e giudicato fuori pericolo.

"La conoscenza dei soggetti di interesse risiedenti sul territorio – spiega il comunicato stampa diramato dal Comando provinciale dei carabinieri di Pavia – e l'escussione dei testimoni ha permesso di risalire rapidamente all'identità del minore e di sottoporlo a fermo presso la sua abitazione dove si era nel frattempo rifugiato". I militari hanno trovato e sottoposto a sequestro un coltello da cucina di oltre 30 centimetri, ritenuto l'arma usata per il tentato omicidio.