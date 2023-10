Maltrattamenti in casa-alloggio. Due richieste di patteggiamento

Due richieste di patteggiamento e una di rito abbreviato: sono le istanze presentate ieri in sede di udienza preliminare al Gip Fabio Lambertucci da tre indagati nell’ambito dell’inchiesta sui presunti maltrattamenti in una casa alloggio di Vistarino. L’allora titolare della struttura ha chiesto il patteggiamento, ma l’accusa non ha dato il proprio consenso e dunque non si è raggiunto l’accordo tra le parti. Invece, patteggerà una delle due operatrici coinvolte, l’accordo verte su un anno e otto mesi di reclusione con sospensione condizionale, mentre la seconda operatrice ha richiesto l’abbreviato. Per tutti e tre prima che venissero avanzate queste proposte, era stato chiesto il rinvio a giudizio. Tuttavia, ieri non sono state prese decisioni: l’udienza è stata rinviata al 19 dicembre con un nuovo giudice che si occuperà della vicenda, per cambiamenti di mansioni tra i magistrati in tribunale. A settembre, durante una precedente udienza, due oss avevano patteggiato un anno e nove mesi di reclusione.

L’inchiesta era scattata nel 2022 in seguito alla denuncia del parente di un ospite. Secondo l’accusa, sarebbero undici in tutto gli anziani che avrebbero subito maltrattamenti fisici e psicologici, sarebbero loro stati rivolti insulti e umiliazioni e sarebbero anche stati nutriti in modo non adeguato.

Nicoletta Pisanu