Pavia, 24 novembre 2019 - Non si arresta la crescita di Po e Ticino in provincia di Pavia dal confine piemontese con la Lombardia fino all'Emilia. Al punto di rilevazione del Ponte della Becca, il Po questa mattina alle 10 era 4,31 metri sopra lo zero idrometrico per arrivare ai 5,13 delle 18,30 e ci si sta avvicinando alla soglia di piu' 5,50, superata la quale l'acqua iniziera' esondare nelle aree golenali.

Cresce il Ticino a Vigevano ( Pavia), al ponte in barche di Bereguardo ( Pavia) e a Pavia dove il fiume e' pochi metri dalla soglia stradale di via Milazzo, in Borgo Basso nella zona del Ponte Coperto.