Madonna della Pietà, nasce un’associazione per il recupero

Il quartiere di San Bernardino fuori le mura in Crema ha visto la recente costituzione dell’associazione Chiesina Madonna della Pietà, dedicata alla promozione di iniziative volte al recupero, ristrutturazione e valorizzazione dell’omonima chiesa del 1611. "Il lavoro dell’associazione in stretta collaborazione con la parrocchia – dice la presidente Nadia Manclossi – è cominciato con l’organizzazione della raccolta fondi necessari per l’avvio dei lavori".

"I tempi sono stretti per scongiurare la perdita dei finanziamenti approvati dalla Cei – ricorda il parroco don Lorenzo Roncali – L’appello è a tutti coloro che vogliono sostenere questa iniziativa dalla doppia valenza: non perdere un bene architettonico prezioso per il territorio e restituire ai fedeli un luogo d’incontro e preghiera". Le offerte sono già arrivate a don Lorenzo, parroco dell’Unità pastorale di San Bernardino, Vergonzana e Castelnuovo. Manca soltanto un ultimo sforzo per raggiungere la quota per cominciare i lavori e terminarli per luglio.

P.G.R.