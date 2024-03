Madonia segretario di Uilpa Lombardia

Palermitano di nascita, vogherese d’adozione, Gian Luigi Madonia è il nuovo segretario regionale di Uilpa Lombardia. Quarantanove anni, ispettore capo di polizia penitenziaria con oltre 20 anni di esperienza sindacale come rappresentante per il pubblico impiego per le province di Pavia e Lodi, Madonia si è detto "onorato di ricevere questo prestigioso incarico": "Spero di esserne all’altezza, di ripagare la fiducia riposta con la concretezza dei risultati e, soprattutto, di dare continuità alla qualità finora espressa dal mio predecessore. Tra non molto, la categoria e l’intera organizzazione saranno chiamate a importanti sfide. Dobbiamo farci trovare pronti e sono sicuro che, unitamente alla squadra regionale, daremo il massimo contributo possibile". Tra gli obiettivi che Madonia si è dato, ci sono condizioni di lavoro più dignitose per i dipendenti pubblici. "Troppo spesso si dimentica l’importanza della macchina pubblica – ha aggiunto il segretario – fatta di servizi, assistenze, sanità e sicurezza, solo per fare qualche esempio. Mi viene in mente come in tempi di Covid si glorificassero come eroi i sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Quando però c’è da adeguare i contratti o rispettare la dignità sui luoghi di lavoro, nessuno fa nulla". M.M.