L’ultimo rapporto dedicato alle violenze sui minori. Sono più a rischio gli adolescenti tra 11 e 13 anni

Sono gli adolescenti tra gli 11 e i 13 anni, secondo i dati della Sorveglianza Health Behaviour in School-aged Children – HBSC Italia 2022, a subire maggiormente atti di bullismo. I minori esposti a episodi di violenza familiare sono più propensi a imitare i comportamenti che subiscono in casa e spesso sono portati a ferire a loro volta i compagni o a diventare loro stessi vittime anche a scuola .Per quanto riguarda il cyberbullismo, nella fascia di età 11 anni risultano vittime il 17.2% dei maschi e il 21,1% delle femmine. I 13enni coinvolti sono il 12,9% dei ragazzi e il 18,4% delle ragazze. Gli adolescenti di 15 anni sono il 9,2% dei maschi e l’11,4% delle femmine. Stando ai dati Istat, invece più della metà degli studenti dagli 11 ai 17 anni ha subito un episodio di bullismo in Italia e il 20% dei bambini che hanno più di 11 anni è stato vittima di cyberbullismo.M.M.