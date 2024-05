Una leprottina partorisce nell'area cani: spazio chiuso per 20 giorni per proteggere i cuccioli

Carbonara al Ticino (Pavia), 30 maggio 2024 – Come “sala parto” ha scelto l’area cani di Carbonara, una leprottina. Lì ha deciso di far nascere i suoi cuccioli incurante degli ‘incontri’ che avrebbero potuto fare e, per questo, ora l’area è chiusa. Lo ha comunicato l’amministrazione comunale avvisando i frequentatori e scusandosi per il disagio. “Non è possibile toccare o spostare i cuccioli: se lo facessimo la mamma li rifiuterebbe e andrebbero incontro a morte certa – è stato spiegato dall’amministrazione comunale che a sua volta ha ricevuto dai cittadini la segnalazione della presenza dei cuccioli –. È quindi necessario chiudere l’area cani per almeno una ventina di giorni al fine di permettere ai piccoli di crescere in sicurezza e raggiungere un luogo più sicuro per loro”.