Le nuove aule del Pollini. Cantiere ancora aperto e costi quasi raddoppiati

Nei piani l’intervento avrebbe dovuto essere piuttosto agevole: la realizzazione delle tre nuovo aule dell’istituto Pollini di Mortara avrebbero dovuto comportare una spesa di 199mila euro, 99mila dei quali erogato a titolo di contributo dalla Regione Lombardia. Il piano di lavoro prevedeva la rimozione della pavimentazione, che conteneva amianto dagli ultimi tre locali di quello che è stato l’ospedale Sant’Ambrogio di Mortara, dove si trovavano alcuni ambulatori, per trasformare quello spazio in aule per l’istituto mortarese che già occupa tutto il resto della struttura. I lavori, appaltati dalla Provincia, erano iniziati nell’autunno di due anni fa quando erano stati aperti i cantieri ma, dodici mesi più tardi, l’intervento era ancora in corso.

E questo forse sarebbe il minimo, visto come generalmente la tempistica di questo genere di interventi raramente viene rispettata. Il vero problema è quello legato ai costi: tra aggiornamento dei prezzi dei materiali, che come è noto hanno subìto una vera e propria impennata, altri incarichi di natura tecnica e una consistente variante in corso d’opera, sono quasi raddoppiati rispetto a quelli preventivati e oggi dai 199mila euro iniziali hanno quasi raggiunto quota 360 mila euro.

L’ultima variante è stata di circa 144 mila euro. L’area che è interessata dall’intervento di ampliamento degli spazi di quello che è gran lunga l’istituto mortarese con il maggior numero di iscritti, sono quelli che si trovano al piano terra dell’ex-ospedale, per anni Mortara ne ha avuti attivi addirittura due, e che si affacciano su via De Parenti. Tra corridoio ed ex-ambulatori destinati a diventare aule scolastiche la superficie interessata è di 310 metri quadrati.

In tema di interventi l’amministrazione comunale di Mortara, che proprio nei giorni scorsi ha visto il passaggio dalle delega ai lavori pubblici dal sindaco, che l’aveva mantenuta ad interim dopo il rimpasto di giunta che aveva visto l’uscita dall’esecutivo di Andrea Olivelli, alla sua vice Laura Gardella, ha affidato allo studio Buscaglia di Vigevano l’incarico di progettare e dirigere gli interventi di messa in sicurezza dei tetti di palazzo del Moro, un intervento per il quale a bilancio è stata stanziata la somma di 100 mila euro.

Umberto Zanichelli