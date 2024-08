L’avvocato della Cotto:: "Il fondo Hurleys spieghi e risarcisca i danni"

"Continuiamo a leggere sproloqui, e non solo quando ci si riferisce al presunto credito nei confronti della società Cotto". Sulla vicenda della Moreschi, brand della calzatura di lusso da uomo dichiarata fallita dal Tribunale, interviene l’avvocato Giuseppe La Scala che rappresenta la Cotto, costituita per l’acquisto del capannone di via Cararola cui partecipavano un ente benefico veneto, la stessa Moreschi e il fondo svizzero Hurleys che ha acquisito la totalità delle azioni. Il riferimento è al comunicato di Hurleys che imputa la liquidazione giudiziaria al fatto che Cotto non abbia versato quanto dovuto per l’acquisto del capannone poi affittato. "Lo sproloquio riguarda anche la liquidazione della Moreschi, che per Hurleys sarebbe stata strapagata con il valore creato in azienda tra il 2020 e il 2022. In verità venne usato il denaro incassato da Cotto come caparra, trasferito al fondo non so immaginare a quale legittimo titolo. Per tornare al presunto credito verso Cotto, Moreschi ne aveva chiesto il fallimento ma il Tribunale di Milano ha rigettato la tesi e l’ha condannata al pagamento delle spese. Il fondo spieghi dov’è finito il maltolto e risarcisca i danni".

U.Z.