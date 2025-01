L’assessore Ghia ai negozianti:: "Fate proposte"

"Servono più proposte e meno parole". L’assessore al commercio del Comune di Vigevano, Riccardo Ghia (nella foto), risponde a stretto giro di posta ai vertici di Ascom che, denunciando la grave situazione del commercio cittadino, 38 negozi chiusi solo lo scorso anno, chiedono un intervento concertato per risolvere il problema. "È stato chiesto un tavolo di lavoro per affrontare la problematica – dice Ghia – ma esiste già da tempo ed è quello del Distretto urbano del commercio La Dimora Sforzesca". L’organismo prevede la partecipazione anche delle associazione dei commercianti e degli artigiani. "In quella sede – aggiunge l’assessore – il contributo di Ascom non è mai stato consistente, tanto che molto spesso siamo noi a promuovere le iniziative e gli eventi". Insomma per l’assessore più che concetti generali e tante parole sarebbe più efficace avanzare proposte concrete sulle quali poi avviare il confronto.

L’idea di fondo è quella di provare a riportare il comparto del commercio a livelli che una città come Vigevano merita. A questo proposito è in fase di pianificazione una serie di iniziative che, tra febbraio e dicembre, offriranno almeno un evento al mese in grado non solo di dare impulso al commercio ma di guardare anche allo sviluppo del turismo, quella via che, una volta cessata ormai da parecchi decenni la storia industriale della città, può rappresentare il canale attraverso il quale dare un futuro a Vigevano. Se quella che è stata a lungo la capitale italiana della calzatura è ormai uno sbiadito ricordo, l’offerta sul piano turistico se organizzata e strutturata può rappresentare una buona opportunità per intercettare chi decide di muoversi per un paio di giorni al massimo magari non lontano dalle grande metropoli.

U.Z.