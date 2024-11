L’arte entra alla Maugeri. Il racconto fotografico delle mani che curano

Mostrare il lato umano della medicina attraverso immagini che raccontano empatia, tenerezza, impegno, fatica, talvolta stanchezza, emozioni e fragilità di chi ogni giorno lavora nelle corsie degli ospedali. È l’obiettivo della mostra fotografica "Healing Hands Immagini e Inchiostri", esposta fino al 27 novembre, nell’area lounge di Irccs Maugeri Pavia. Una selezione di 20 scatti, oltre a 6 bozzetti, che ritraggono le mani degli operatori sanitari: mani giovani o segnate dal passare del tempo, mani accoglienti, mani che curano, che riposano dopo una giornata di fatica, ma anche mani che lavorano “dietro le quinte“, instancabili e precise, nei laboratori di ricerca dove ogni gesto è misurato e consapevole. Il progetto artistico, curato da Luca Bernasconi, medico neurologo del reparto di Cure Palliative Maugeri Pavia Boezio, svela i gesti tecnici dei professionisti e coglie frammenti di vita quotidiana. "Le mani sono lo strumento attraverso il quale comunichiamo ed esploriamo il mondo - spiega il dottor Bernasconi -. Per noi sanitari sono sostegno, supporto e condivisione della sofferenza e del malessere del paziente. Il contatto tattile che diventa stimolo per la ripresa, la restituzione di un futuro possibile".

Non è la prima volta che Bernasconi porta la sua passione per la fotografia in ospedale: già nel 2023 aveva realizzato un’esposizione di scatti di natura, piante e fiori nei corridoi della Maugeri di via Boezio, con l’obiettivo di rendere più allegro e umano lo spazio e meno difficile la degenza. Oggi torna a raccontare la vita in corsia attraverso l’immediatezza delle immagini, capaci di creare suggestioni e narrazioni che arrivano al cuore e suggeriscono riflessioni più ampie su una categoria professionale molto spesso esposta a feroci critiche e aggressioni. "Healing Hands Immagini e Inchiostri" è uno degli appuntamenti del progetto Maugeri In Arte che porta l’arte, in tutte le sue espressioni, in ospedale.