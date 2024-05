Ladro catturato al market. Furto di alcolici in un bar

Ha visto che la donna aveva lasciato la borsa nel carrello e l’ha afferrata ma il personale di vigilanza del supermercato lo stava già tenendo d’occhio e lo ha bloccato, chiamando i carabinieri che lo hanno arrestato in flagranza. B.B., 38enne residente a Pavia, è finito ai domiciliari su disposizione del gip che ieri ha convalidato l’arresto rinviando l’udienza al 16 maggio. È successo verso le 14 di lunedì all’Esselunga di Pavia. I ladro è accusato di tentato furto: la sua azione è infatti fallita grazie alla tempestiva reazione della vigilanza. La vittima, 76 anni, è tornata subito in possesso della borsa che conteneva soldi in contanti, carte di credito e documenti. A catturarlo sono stati i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Pavia.

Invece i militari della Stazione di Gambolò, della Compagnia di Vigevano, sono intervenuti lunedì mattina in piazza Unità d’Italia a Borgo San Siro, chiamati dalla titolare di un bar che, alla riapertura mattutina, ha scoperto di aver subìto un furto nella nottata. I ladri hanno forzato una porta sul retro e si sono introdotti nel locale. Cercavano i contanti tenuti come fondocassa ma hanno trovato solo una manciata di monete, per un magro bottino. Hanno rubato anche alcune bottiglie di liquori e sono fuggiti facendo perdere le loro tracce.

