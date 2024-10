Pavia, ladri tentano il colpo in tabaccheria: messi in fuga dalle urla delle titolari

Pavia, 26 ottobre 2024 – Tentata rapina in tabaccheria, fallita grazie alla reazione delle vittime. Due uomini, con i volti coperti, hanno cercato di sorprendere all'uscita le due sorelle che gestiscono il negozio, in via San Lanfranco, vicino a piazzale Tevere, nell'omonimo quartiere che prende il nome dall'antica basilica in riva al Ticino. E' successo ieri, venerdì 25 ottobre, verso le 19, all'orario di chiusura.

I due malviventi, con i volti coperti, sono entrati in azione proprio mentre le due donne, dopo aver abbassato la saracinesca, stavano uscendo dalla porta sul retro. "Ce li siamo trovati davanti, volevano entrare - il racconto delle vittime - ci siamo spaventate e istintivamente ci siamo messe a urlare". Con le due donne c'era anche il marito di una di loro e probabilmente i due rapinatori, trovandosi in inferiorità numerica, hanno desistito senza neppure riuscire a fare minacce né tantomeno a entrare nella tabaccheria per mettere a segno il colpo.

Non hanno peraltro scelto la serata giusta per entrare in azione indisturbati, con molta gente presente in zona tra una degustazione in corso nell'enoteca proprio a fianco della tabaccheria e i sempre molti clienti, in pieno orario d'aperitivo, che affollano il vicino bar all'angolo di piazzale Tevere.

I due sono così fuggiti a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Passata la paura per l'accaduto, le vittime hanno sporto denuncia alla polizia, che ha avviato indagini sull'accaduto.