Ladri rubano giubbotti e vestiti in un’abitazione. Razziati anelli e monili d’oro in una villetta

Ladri freddolosi in azione a Casatisma. I soliti ignoti hanno colpito tra le 8 e le 12 di mercoledì prendendo di mira un’abitazione di via Volta. Dopo aver forzato la porta finestra del bagno, sul retro della casa, i ladri hanno cercato cosa rubare. Rovistando ovunque hanno trovato giubbotti e capi d’abbigliamento che sono stati portati via. Al ritorno i proprietari hanno trovato la casa a soqquadro e hanno potuto solo chiamare i carabinieri di Bressana, territorialmente competenti, per un sopralluogo. Malviventi in azione anche in una casa indipendente di via Petrarca a Garlasco. Dalle 7.30 alle 11 di mercoledì, mentre l’abitazione era vuota, i ladri hanno forzato la porta che si affaccia sulla strada e hanno messo le mani in tutto l’alloggio trovando anelli e catenine in oro che avevano un valore affettivo più che economico e li hanno rubati. Indagini affidate ai carabinieri di Garlasco.