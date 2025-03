Ladri nell’officina della concessionaria. Portato via solamente un tablet

Una duplice effrazione, ma per un bottino limitato. È stato infatti rubato solo un tablet dagli ignoti ladri che nella notte tra mercoledì e ieri si sono introdotti nell’officina della concessionaria Citroen, in via Circonvallazione a Broni. I malviventi hanno prima tagliato la rete della recinzione sul retro, verso la ferrovia, poi forzato una porta per accedere ai locali dell’officina. Non erano evidentemente interessati né alle auto della concessionaria né agli utensili professionali dell’officina, anche se non è chiaro cosa pensassero di trovare. E hanno portato via solo un tablet, magra refurtiva che non ripaga i ladri dello sforzo necessario per introdursi nell’attività. I carabinieri della stazione di Broni hanno avviato indagini nel tentativo di individuare i responsabili. S.Z.