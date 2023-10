Ladri nel santuario. Via soldi e candelabri

Sono arrivati sul posto con un’auto e per caricare l’ingombrante refurtiva hanno dovuto persino smontare una parte di bagagliaio, abbandonandone qualche pezzo fuori dalla chiesa. Ladri in azione al santuario della Madonna della Colombina (della parrocchia di Copiano anche se nel territorio di Vistarino), inaugurato lo scorso 31 maggio dopo i lavori di restauro. I malviventi hanno agito martedì mattina, forse appena dopo che il sacrestano aveva aperto le porte della chiesetta immersa nei campi. Hanno portato via i soldi delle offerte e soprattutto due grossi candelabri, per un valore non ancora quantificato. Ieri il parroco di Copiano, don Riccardo Santagostino Baldi, ha denunciato il furto ai carabinieri. Avviate indagini.