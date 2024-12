Ladri acrobati a Trivolzio. Casa messa a soqquadro

Ladri acrobati a Trivolzio, entrati invece da una finestra ma al piano terra a Lungavilla. I due furti sono stati messi a segno entrambi nella giornata di martedì. Nel pomeriggio, in via Roma a Trivolzio, approfittando dell’assenza dei padroni di casa, ignoti si sono arrampicati fino a raggiungere e forzare una finestra al primo piano, entrando così nell’appartamento e mettendo tutte le stanze a soqquadro in cerca di qualcosa di prezioso da rubare. E hanno e trovato rubato circa 500 euro in contanti e un paio di anelli d’oro, per un valore complessivo ancora da quantificare. Si erano già dileguati nel nulla quando i padroni di casa sono rientrati e hanno scoperto il furto, chiamando i carabinieri, intervenuti sul posto per il sopralluogo con una pattuglia della Stazione di Bereguardo, della Compagnia di Pavia.

Quasi lo stesso copione era andato in scena anche in mattinata a Lungavilla, dove sono intervenuti i militari della Stazione di Bressana Bottarone, della Compagnia di Stradella. Meno atletici malviventi hanno più semplicemente forzato la finestra del bagno, al piano terra, di una casa indipendente in via Generale Dalla Chiesa. In questo caso hanno rubato circa 100 euro in contanti e una catenina d’oro, tutto quello che hanno trovato devastando l’abitazione lasciata sottosopra per lo sgomento dei proprietari, che al rientro hanno chiamato i carabinieri. S.Z.