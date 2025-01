La marcia per la pace, il primo evento dell’anno giubilare

Anche il sindaco Michele Lissia e l’assessore alle Politiche sociali Francesco Brendolise hanno partecipato ieri alla marcia per la pace organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio. Gli amministratori si sono uniti ai tanti bambini, in cammino dietro lo striscione "Pace in tutte le terre". Ciascun bambino teneva in mano una bandierina arcobaleno e un cartello con il nome di uno dei Paesi dove in questo momento si registra un conflitto. La manifestazione, partita da piazza del Carmine, è stato il primo evento dell’anno giubilare della diocesi dedicato alla speranza. L’iniziativa si è aperta con la riflessione del vescovo Corrado Sanguineti e alcune testimonianze raccolte dalla Comunità di Sant’Egidio, poi il gruppo si è messo in cammino verso il Duomo attraverando le vie del centro, richiamando partecipanti e curiosi.

Lunedì alle 10 il vescovo celebrerà la messa nella Pediatria del San Matteo di Pavia. Alla celebrazione parteciperanno numerosi bambini ricoverati nel reparto, insieme a familiari, medici e infermieri.

M.M.