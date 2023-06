La linea Milano-Mortara "Un team può risollevarla"

di Umberto Zanichelli

Un gruppo di lavoro composto da Regione Lombardia, Trenord e Rfi, l’azienda di Ferrovie che si occupa delle infrastrutture, dedicato espressamente ai problemi delle linee ferroviarie che attraversano la provincia di Pavia.

È quello che ha proposto Franco Aggio, il presidente dell’associazione MiMoAl che raccoglie i pendolari della Milano-Mortara, la linea che con i suoi quasi 18 mila passeggeri quotidiani è di gran lunga la più utilizzata della provincia, nel corso dell’incontro di qualche giorno fa con Regione, azienda e Federconsumatori.

La richiesta nasce da una presa d’atto: se è vero che la puntualità sulle tratte regionali è nettamente migliorata anche grazie all’inserimento dei nuovi convogli e all’intervento sulle infrastrutture, sulla Milano-Mortara c’è l’annoso problema dei vecchi convogli, che per il momento non sono stati sostituiti e che dovrebbero essere introdotti solo a partire dal prossimo anno, e si registra un importante deficit a livello di infrastrutture, legato in modo particolare al fatto che, per una parte, la linea scorre su un binario unico e al malfunzionamento dei passaggi a livello.

"Nella circostanza – evidenzia Aggio – l’azienda non ha potuto evitare di sottolineare come la Milano-Mortara sia la peggiore linea della regione, dato confermato per altro dal fatto che da 11 mesi consecutivi ai suoi viaggiatori viene riconosciuto il bonus per il mancato raggiungimento dello standard minimo fissato dalla Regione. Dal canto mio – aggiunge Aggio – ho messo in rilievo anche come la situazione del quadrante sud sia carente da anni: lo avevo fatto già nel 2018 ma da allora non è stato possibile fare nulla se non rimandare, finendo di fatto per aggravare la cosa".

Da inizio settimana su alcune tratte sono stati inseriti nuovi convogli, mentre in merito all’introduzione del nuovo orario Aggio ha dato riscontro di un cambio di passo. "Meglio degli ultimi anni senz’altro – commenta il presidente di MiMoAl – ma è necessario il ripristino completo delle corse anche sulla Pavia-Mortara-Vercelli".

Una richiesta alla quale Trenord ha risposto in senso positivo, annunciando che provvederà a partire da dicembre. "Restiamo in vigile attesa dei risultati – chiude Aggio – che a questo punto ci aspettiamo arrivino quanto prima".