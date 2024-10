La linea Milano-Mortara. Sì al raddoppio della tratta: "Il governo metta i soldi"

Un’opera strategica per il collegamento tra Vigevano e l’area della Lomellina e Milano. Il consiglio regionale ha approvato la mozione firmata dall’ex-sindaco di Vigevano e attuale consigliere regionale Andrea Sala e dalla collega Silvia Scurati. "Il completamento del raddoppio della tratta – dicono i firmatari della mozione – è un’opera di importanza assoluta per il territorio e per tutta la Lombardia, un asse portante per i collegamenti tra Milano, Vigevano e la Lomellina e lo snodo ferroviario di Mortara, che avrà un impatto positivo sui quadranti ovest e sud ovest di Milano. Si tratta di un intervento che il territorio richiede da tempo anche per snellire il traffico veicolare e potenziare un servizio che da sempre è oggetto di pesanti critiche".

Il tema del raddoppio è controverso ormai da anni, soprattutto perché ad oggi non esiste un progetto complessivo che consenta di chiedere allo Stato le risorse necessarie per la sua attuazione. "Lo scopo della nostra mozione è duplice – spiegano ancora Sala e Scurati –: da un lato agire per recuperare le risorse economiche necessarie ad affrontare l’intervento che di recente Rfi ha realizzato nel tratto che collega i Comuni di Albairate e Abbiategrasso, gli ultimi prima dell’ingresso nel territorio della Lomellina e non attuato con i fondi disponibili dal Pnrr. Dall’altro quella di poter avviare da subito la progettazione del raddoppio del tratto tra Abbiategrasso e Mortara e contestualmente essere pronti al suo finanziamento e poi all’appalto. La mozione parte dal presupposto che l’importanza dell’opera è stata ribadita dal ministro delle Infrastrutture Salvini in occasione dell’assise annuale di Assolombarda che si è svolta di recente a Pavia, sottolineando come stia già lavorando a un accordo con autostrade e ferrovie per inserire la Milano-Mortara tra le priorità del 2025".

La mozione ha potuto contare sul voto favorevole anche del Pd, che non ha però mancato di sottolineare come "sia la destra a governare la Regione, il Paese e anche i Comuni di Vigevano e Abbiategrasso, che ha perso l’opportunità di attingere dai fondi del Pnrr". La stessa critica è stata mossa anche dal M5S, che ha evidenziato come "il servizio fornito sia spesso inferiore a quanto pendolari e viaggiatori meriterebbero, eppure i tagli del governo Meloni interessano anche questo settore".