“La dolcissima“. Cipolla rossa torna la sagra

È uno dei tradizionali appuntamenti che segnano l’inizio della bella stagione e che valorizza una delle eccellenze del territorio lomellino. Torna questo ed il prossimo fine settimana la 42° edizione della Sagra della cipolla rossa di Breme, per le sue caratteristiche considerata, con la cipolla di Tropea, il meglio della produzione italiana. Quella che viene definita “la dolcissima“ deve le sue caratteristiche organolettiche alle particolarità di un ristrettissimo perimetro di terreni lomellini. E proprio grazie ad esse si può mettere a punto il menù completo, gelato compreso, che viene proposto ai visitatori che, nelle annate nelle quali la produzione è stata cospicua, hanno toccato anche le 12mila unità. L’evento, gestito dalla Polisportiva Bremese in collaborazione con il Comune, segue una formula collaudatissima: il venerdì e il sabato le cucine sono aperte solo per cene mentre la domenica si può anche pranzare. Sarà così oggi e anche la prossima settimana. Il consorzio che raggruppa e tutela i 21 produttori che possono fregiarsi del marchio di qualità De.Co. è presieduto da Franco Berzero, storico sindaco e tra i maggiori promotori del “prodotto Lomellina“. Quest’anno le cipolle sono un po’ più piccole del solito ma il loro prezzo è fermo a 2,50 euro al chilo. Il menù per i visitatori è molto ricco ed è possibile anche l’acquisto da asporto. Non mancano le novità, quest’anno rappresentate dal succo di cipolla dopo che negli anni passati avevano fatto capolino i dolci; per tutti il paese si anima con le bancarelle degli hobbisti, mercatini e la possibilità di effettuare visite guidate o audioguidate ai monumenti romanici del paese come l’abbazia di San Pietro e visitare la storica mostra di foto d’epoca alla sala polifunzionale. Infine per i più piccoli è previsto come sempre il luna park che non è più nelle vicinanze dell’area della sagra ma nella nuova piazza della fiera più ampia e funzionale.

Umberto Zanichelli