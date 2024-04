La banda dell’acetilene. Altro colpo ai bancomat

La banda dell’acetilene si rifà viva nel Lodigiano a una settimana di distanza: sette giorni fa colpì a Orio Litta, alla banca Popolare di Lodi, mentre, nella notte tra venerdì e sabato, attorno alle 3, ha puntato dritto a Merlino, colpendo il medesimo istituto di credito, in via Roma. Il botto, nel piccolo paese a nord est di Lodi, è stato tremendo, complice la via stretta dove si trova lo sportello che ha amplificato il boato. I ladri hanno riempito il bancomat di gas dopo essere riusciti a penetrare nella filiale. Ma la deflagrazione, a quanto pare, non ha sortito l’effetto desiderato, visto che la cassaforte interna sembra sia rimasta ancorata e i malviventi non hanno potuto asportarla. La banda è fuggita, a mani vuote, a bordo di un’auto. Sul posto, poco dopo, sono sopraggiunti i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Lodi e i vigili del fuoco del comando di Lodi, i quali hanno dovuto domare un principio d’incendio.

Intanto, ieri mattina, tentato furto all’interno di un’abitazione di via Mantovana ad Orio Litta: uno sconosciuto è penetrato all’interno di un’abitazione, passando dalla finestra, e si è trovato faccia a faccia con l’inquilina. Il ladro ha rinunciato al colpo ed è fuggito. M.B.