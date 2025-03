Intossicata dal monossido. Ventinovenne in ospedale

Si è resa conto dei primi sintomi ed è uscita in strada, attivando così i soccorsi prima che fosse troppo tardi. Una donna di 29 anni, che abita in via Mantovani, è stata trasportata con l’ambulanza in codice giallo, non in pericolo di vita, al Pronto soccorso del Policlinico San Matteo, per intossicazione da monossido di carbonio. È successo ieri, poco prima delle 10, nella strada parallela a corso Garibaldi, tra via Porta e via Cavallotti, nel quadrante Sud-Est del centro storico. I rilevatori in dotazione ai soccorritori avrebbero confermato l’alta concentrazione di monossido di carbonio nell’abitazione: accertamenti ne dovranno chiarire la causa, di solito un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento. Il gas killer viene infatti prodotto dalla combustione e la sua presenza in ambienti chiusi provoca inizialmente malessere con mal di testa, nausea e vertiggini, ma se subentra uno stato di assopimento può essere letale. Per fortuna la 29enne se ne è resa conto in tempo. S.Z.