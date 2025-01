Interruzione dell’elettricità. Ma le scuole resteranno calde

La scuola materna “Corsico“ e la elementare “De Amicis“ di viale Libertà non resteranno al freddo. Domani sono previsti degli interventi da parte di Enel nel corso della mattinata che prevedono l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica. Il Comune ha scelto di non disporre la chiusura delle scuole ma ha stabilito che nel fine settimana il riscaldamento resti al massimo. Ne frattempo il vice-sindaco Marzia Segù, che guida l’amministrazione comunale nel periodo di assenza, ormai prossimo ai due mesi del sindaco Andrea Ceffa, ristretto agli arresti domiciliari, ha trovato un’intesa dell’ultimo momento con Enel che metterà a disposizione un generatore di energia elettrica che garantiranno il funzionamento di tutti gli impianti. A seguito di questo la dirigente scolastica, che aveva già disposto la riduzione dell’orario scolastico e l’utilizzo di alcune aule della media “Robecchi“ (nella foto) che fa parte dello stesso plesso ma non è interessata dai lavori, ha modificato la prima circolare emessa disponendo il regolare svolgimento delle lezioni con pre e post scuola sino alle 16.30. Contro la decisione del Comune di non disporre subito la sospensione delle lezioni si erano mosse le opposizioni e il gruppo civico “Vigevano Prima di tutto“. "A seguito del nostro sollecito – spiega Segù – Enel fornirà un generatore; l’interruzione dell’energia elettrica durerà un quarto d’ora intorno alle 8.30, per consentire il passaggio dalla rete al generatore e il contrario avverrà intorno alle 13. In ogni caso nel fine settimana il riscaldamento delle scuole non verrà abbassato". Umberto Zanichelli