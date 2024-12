Inferriate alle finestre rotte. Ladri rubano tutti gli ori

Non si sono fermati neppure nella notte di Natale. Ladri ancora in azione, pure nella nottata tra martedì e mercoledì, per un brutto regalo ai proprietari di una casa indipendente in vicolo Campagna, in quel momento assenti. Quando il furto è stato scoperto sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo sul posto, nella zona dell’ospedale, con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Voghera.

Scavalcata la recinzione esterna, gli ignoti malviventi non si sono fatti fermare dalle inferriate presenti a tutte le finestre, usando probabilmente un flessibile per tagliarle ed entrando così nell’abitazione, che hanno poi messo completamente a soqquadro. Ladri interessati evidentemente a ori e contanti, senza portare via altro. Di soldi in casa non ne hanno però trovati, riuscendo invece a individuare, svuotando armadi e rovesciando a terra il contenuto dei cassetti, dov’erano tenuti i gioielli, fatti sparire.

Il valore del bottino deve ancora essere quantificato con precisione, una volta che le vittime del furto avranno completato l’elenco di quello che è stato rubato, che si aggiunge ai danni.

Stefano Zanette