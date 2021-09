Canneto Pavese (Pavia), 7 settembre 2021 - Scontro frontale sulla Sp201, la strada che da Stradella porta a Santa Maria della Versa, nel territorio di Canneto Pavese, tra una Citroen C3 dell'Anffas di Stradella e una Opel Insigna. Tre le persone coinvolte: la più grave è la cuoca dell'Anffas, 57enne molto conosciuta nella zona per il suo impegno nel sociale, trasportata in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia con traumi cranico, toracico e agli arti sia superiori che inferiori; grave anche il conducente della C3, autista-volontario dell'Anffas, 53enne, trasportato anche lui in codice rosso al Niguarda di Milano, con traumi al torace e al bacino; meno gravi le condizioni della 21enne alla guida dalla Opel, portata in codice giallo al San Matteo con traumi al bacino e a una gamba.

Sul posto, poco dopo le 13, l'Areu ha inviato due auto mediche, due ambulanze e l'elisoccorso. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per liberare gli occupanti dalle auto incidentate e poi per ripristinare la sicurezza sulla strada, rimasta interrotta per i soccorsi. La dinamica è ancora al vaglio della Polstrada di Stradella, intervenuta per i rilievi. La C3 dell'Anffas viaggiava in direzione di Stradella, mentre la Opel verso Santa Maria della Versa. Ancora da confermare che sia stato il mezzo dell'Anffas a invadere la corsia dell'opposto senso di marcia, non si esclude per un lieve malore dell'autista.