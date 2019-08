Montù Beccaria (Pavia), 1 agosto 2019 - Erano in viaggio per un periodo di vacanza, ma pochi chilometri dopo la partenza sono rimasti coinvolti in un drammatico incidente stradale. È successo questa mattina, poco dopo le 10, lungo la corsia sud della A21 (Autostrada dei Vini) poco dopo il casello di Castelsangiovanni in direzione Piacenza: un uomo di 59 anni D.B., docente, e una donna di 69 anni, residenti a Montù Beccaria sono ora ricoverati in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore di Parma.

Stando alle prime e frammentarie notizie con loro viaggiava anche la figlia, S.B., di 16 anni. Per cause ancora in corso di accertamento, la Clio su cui viaggiava la famiglia montuese si è scontrata violentemente con un Tir. Immediato l’allarme e l’intervento dei mezzi di soccorso, con ambulanze e due elicotteri del servizio 118 decollati da Milano e Parma e atterrati nelle vicinanze dell’incidente.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare alacremente per estrarre i feriti dall’auto ridotta ad un ammasso di rottami. Il conducente e la donna che, presumibilmente sedeva accanto a lui, sono ricoverati in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma mentre la ragazzina è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Piacenza. D.B.,59 anni, invece, è ricoverato in Rianimazione e nello stesso ospedale, in condizioni serie, ma meno gravi, c’è la compagna A.F., 69 anni. Pare che la famiglia fosse diretta in vacanza in Puglia. In seguito all’incidente la corsia sud dell’autostrada Torino- Piacenza è rimasta parzialmente bloccata per circa due ore.